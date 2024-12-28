«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) стартует «Тур де Ски» – 2024/2025, который входит в программу Кубка мира. В рамках тура состоится женский спринт свободным стилем. Старт квалификации — в 14:00 мск. Финальный раунд начнётся в 16:30 мск. Соревнования в прямом эфире (без квалификации) покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки.«Тур де Ски» – 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Стартовый лист (частично):

2. Виктория Карль (Германия).

3. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия)...

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия)...

14. Майя Дальквист (Швеция)...

16. Рози Бреннан (США)...

18. Юлье Мюре (Норвегия)...

22. Джессика Диггинс (США)...

27. Кертту Нисканен (Финляндия).

28. Йоханна Хагстрём (Швеция).

29. Линн Сван (Швеция).

30. Матильде Мюрвольд (Норвегия)...

33. Криста Пярмякоски (Финляндия)...

35. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)...

40. Хейди Венг (Норвегия).