«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) стартует «Тур де Ски» – 2024/2025, который входит в программу Кубка мира. В рамках тура состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации — в 14:36 мск. Финальный раунд начнётся в 17:00 мск. Соревнования в прямом эфире (без квалификации) покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки.«Тур де Ски» – 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины, квалификация. Стартовый лист (частично):

4. Эрик Вальнес (Норвегия)...

8. Эвен Нортуг (Норвегия)...

16. Люка Шанава (Франция)...

19. Гус Шумахер (США).

20. Валерио Гронд (Швейцария).

21. Ришар Жув (Франция).

22. Федерико Пеллегрино (Италия)...

24. Йоханнес Клебо (Норвегия)...

28. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)...

30. Эдвин Ангер (Швеция)...

45. Ян Томас Йенссен (Норвегия)...

54. Вильям Порома (Швеция).

55. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

58. Фридрих Мох (Германия)...

60. Уго Лапалус (Франция)...

68. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).