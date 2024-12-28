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Варвара Прохорова и ещё 4 российских ски-альпиниста смогут участвовать в отборе на ОИ-2026

Варвара Прохорова и ещё 4 российских ски-альпиниста смогут участвовать в отборе на ОИ-2026
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Пять российских ски-альпинистов стали обладателями лицензий Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF). Они смогут принять участие в квалификационных турнирах к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ISMF, имеющиеся в распоряжении агентства.

По информации источника, обладателями лицензий стали 35-летний Андрей Фёдоров, 22-летний Никита Филиппов и 20-летняя Дарья Зинченко. 32-летний Павел Якимов и 33-летняя Варвара Прохорова получили лицензии ранее.

В ноябре все пять российских ски-альпинистов стали обладателями нейтрального статуса. Прохорова уже выступила на первом этапе Кубка мира в Куршевеле (Франция). Она заняла 51-е место в вертикальной гонке, проиграв победительнице первого раунда француженке Эмили Харроп 56,7 секунды. Спортсмены планируют в январе принять участие во втором этапе Кубка мира — 2024/2025, на котором можно будет набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026. Соревнования пройдут с 10 по 13 января в Шахдаге (Азербайджан).

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