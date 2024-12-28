«Перед горой мне нужен запас». Клебо — о соперничестве с Амундсеном на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с соотечественником Харальдом Эстбергом Амундсеном на многодневке «Тур де Ски» – 2024/2025.

«Харальда определённо будет сложно победить, в этом нет сомнений. На подъёме Альпе Чермис я, пожалуй, ставлю на Харальда. Мне следует иметь в запасе какие-то секунды, чтобы у меня была какая-то надежда. Я считаю, что гора совершенно ужасна, но, к счастью, до неё ещё далеко», — сказал Клебо в эфире TV2.

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. Она пройдёт в итальянских городах Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и включает в себя семь мужских и женских лыжных гонок.