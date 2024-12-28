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Петтер Нортуг назвал фаворита многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025

Петтер Нортуг назвал фаворита многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о фаворите многодневки «Тур де Ски» – 2024/2025.

«Прямо сейчас мой фаворит Харальд Амундсен, но за именем Клебо, конечно же, ставим восклицательный знак, особенно принимая во внимание его подготовку к туру в Давосе. Он может наколдовать совершенно безумную форму после отмечания там Рождества – мы раньше такое видели», — сказал Нортуг в эфире TV2.

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. Она пройдёт в итальянских городах Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и включает в себя семь мужских и женских лыжных гонок.

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