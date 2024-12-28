«Я приближаюсь к Клебо». Харальд Амундсен назвал фаворита «Тур де Ски» — 2024/2025

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен назвал фаворита многодневки «Тур де Ски» – 2024/2025.

«Очень хочу выиграть, но думаю, что победителем будет Йоханнес Клебо. Он сильнейший в спринте и, пожалуй, наилучший универсал из тех, кто выйдет на старт. Я немного приближаюсь к нему. Мне кажется, он считает, что это хорошо. Ему нужно соперничество. Он самый крутой лыжник, который появился у нас за долгое-долгое время. Так что немного конкуренции – это хорошо, а Клебо на пике формы всегда убийственно сложно победить.

Будет очень волнительно. Я был в ударе, когда победил здесь год назад. Будет интересно посмотреть, хватит ли того, что я делал тогда, против Йоханнеса в хорошей форме. Но я наверняка должен немного добавить по сравнению с прошлым сезоном», — сказал Амундсен в эфире TV2.

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. Она пройдёт в итальянских городах Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и включает в себя семь мужских и женских лыжных гонок.