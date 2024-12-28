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Харальд Амундсен назвал гонку, которая станет решающей на «Тур де Ски» — 2024/2025

Харальд Амундсен назвал гонку, которая станет решающей на «Тур де Ски» — 2024/2025
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Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен предположил, какая гонка будет решающей в программе многодневки «Тур де Ски» – 2024/2025.

«На 20 км, когда ты бежишь один, отрывы могут быть большими. Во всяком случае на фоне двух предыдущих гонок. Огромное преимущество улетучится, и будет сражение один на один. Я обожаю такие гонки. Наверняка будет немного психологических игр на отсечках, когда один из нас начнёт гонку очень мощно, чтобы посмотреть, сможет ли другой сохранить самообладание», — сказал Амундсен в эфире TV2.

Мужская гонка с раздельным стартом на 20 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» запланирована на 31 декабря. Амундсен является действующим победителем лыжной многодневки.

Календарь КМ по лыжным гонкам
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