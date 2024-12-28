«Кота и мышь сравнивают с медведем и быком». Нортуг — о соперничестве лыжников из Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг сравнил соперничество Йоханнеса Клебо и Харальда Эстберга Амундсена со своим противостоянием с Мартином Йонсрудом Сундбю.

«Тут кота и мышку сравнивают с медведем и быком. Харальд Амундсен миленький и хорошенький по сравнению с Мартином Йонсрудом Сундбю. Мартин же зверь, а Харальд просто карапуз рядом с ним. Они довольно разные, не считая, что оба — машины на лыжах в свои лучшие дни», — сказал Нортуг в эфире TV2.

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. Она пройдёт в итальянских городах Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и включает в себя семь мужских и женских лыжных гонок. Амундсен является действующим победителем лыжной многодневки.