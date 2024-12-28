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Итальянка Федерика Касоль победила в квалификации спринта на «Тур де Ски», Йохауг — 40-я

Итальянка Федерика Касоль победила в квалификации спринта на «Тур де Ски», Йохауг — 40-я
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Итальянская лыжница Федерика Касоль показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.55,36. Второй в квалификации стала Йоханна Хагстрём из Швеции, отстав от лидера на 0,3 секунды. Третьей квалифицировалась американка Джессика Диггинс (+ 0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла 40-е место в квалификации и не смогла пробиться в финальный раунд.

«Тур де Ски» – 2024/2025. Спринт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Федерика Касоль (Италия) — 2.55,36.
  2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание 0,3 секунды.
  3. Джессика Диггинс (США) +0,4.
  4. Линн Сван (Швеция) +0,5.
  5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1,4.
  6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) +1,8.
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