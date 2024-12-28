Итальянка Федерика Касоль победила в квалификации спринта на «Тур де Ски», Йохауг — 40-я
Итальянская лыжница Федерика Касоль показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.55,36. Второй в квалификации стала Йоханна Хагстрём из Швеции, отстав от лидера на 0,3 секунды. Третьей квалифицировалась американка Джессика Диггинс (+ 0,4).
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла 40-е место в квалификации и не смогла пробиться в финальный раунд.
«Тур де Ски» – 2024/2025. Спринт, свободный стиль. Квалификация:
- Федерика Касоль (Италия) — 2.55,36.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание 0,3 секунды.
- Джессика Диггинс (США) +0,4.
- Линн Сван (Швеция) +0,5.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1,4.
- Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) +1,8.
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