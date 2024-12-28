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Йоханнес Клебо занял первое место в квалификации спринта на «Тур де Ски» — 2024/2025

Йоханнес Клебо занял первое место в квалификации спринта на «Тур де Ски» — 2024/2025
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.29,7. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 1,6). Тройку лучших замкнул швейцарский лыжник Яник Рибли (+2,9).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2024, суббота. 14:36 МСК
Окончено

«Тур де Ски» – 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.29,7.
  2. Люка Шанава (Франция) — отставание 1,6.
  3. Яник Рибли (Швейцария) +2,9.
  4. Эдвин Ангер (Швеция) +3,5.
  5. Бен Огден (США) +4,7.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) + 4,7.
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