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Терентьева победила впервые после возвращения, выиграв спринт на «Красногорской лыжне»

Терентьева победила впервые после возвращения, выиграв спринт на «Красногорской лыжне»
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Российская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева, с этого сезона выступающая за сборную Республики Татарстан, одержала первую победу после перерыва, связанного с рождением дочери. Сегодня, 28 декабря, спортсменка выиграла спринт на «Красногорской лыжне». Её результат — 3.05,95.

Второе место заняла представительница Москвы Дарья Бобкова (3.09,03). Тройку лидеров замкнула Екатерина Шибекина, выступающая за Московскую область (3.09,37).

На прошлой неделе Терентьева провела дебютную гонку на этапе Кубка России. Она заняла седьмое место в пятикилометровой разделке на этапе в Кирово-Чепецке.

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