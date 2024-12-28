Александр Терентьев победил в спринте на «Красногорской лыжне»
Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». В финальном забеге он преодолел дистанцию за 2.41,33. Второе место занял Иван Безматерных с отставанием 0,26 секунды, тройку призёров замкнул Константин Тиунов (+1,34).
«Красногорская лыжня». Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:
- Александр Терентьев (Тюменская область) - 2.41,33 секунды.
- Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 0,26.
- Константин Тиунов (Москва) +1,34.
- Арсений Власов (ХМАО-Югра) +4,50.
- Иван Кочетков (Московская область) +6,19.
- Пётр Свиридов (Москва) +10,47.
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