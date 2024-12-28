Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Терентьев победил в спринте на «Красногорской лыжне»

Александр Терентьев победил в спринте на «Красногорской лыжне»
Комментарии

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». В финальном забеге он преодолел дистанцию за 2.41,33. Второе место занял Иван Безматерных с отставанием 0,26 секунды, тройку призёров замкнул Константин Тиунов (+1,34).

«Красногорская лыжня». Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:

  1. Александр Терентьев (Тюменская область) - 2.41,33 секунды.
  2. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 0,26.
  3. Константин Тиунов (Москва) +1,34.
  4. Арсений Власов (ХМАО-Югра) +4,50.
  5. Иван Кочетков (Московская область) +6,19.
  6. Пётр Свиридов (Москва) +10,47.
Материалы по теме
«Он мог бы стать самым серьёзным соперником Клебо». Nordic Magazine — о Терентьеве
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android