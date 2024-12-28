Александр Терентьев победил в спринте на «Красногорской лыжне»

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». В финальном забеге он преодолел дистанцию за 2.41,33. Второе место занял Иван Безматерных с отставанием 0,26 секунды, тройку призёров замкнул Константин Тиунов (+1,34).

«Красногорская лыжня». Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал: