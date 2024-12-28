Максим Вылегжанин: Коростелёв — яркая фигура в лыжах, в 2024 году он удивил многих

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин назвал Савелия Коростелёва главным прорывом в российских лыжах в уходящем году.

«Думаю, ещё рано говорить, кто является прорывом в лыжных гонках. Но для зрителей хорошо, что у нас есть интрига и много борьбы. Я люблю подводить итоги в конце сезона. Но если брать 2024 год, Савелий Коростелёв многих удивил. Это молодой парень, который перешёл из юниоров и сразу начал хорошо выступать. Яркая фигура в лыжах», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

21-летний Савелий Коростелёв занимает третье место в общем зачёте Кубка России сезона-2024/2025, Александр Большунов — пятый.