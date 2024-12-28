Американка Джессика Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

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Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла спринт свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.59,6. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу (отставание 0,3 секунды). Тройку призёров замкнула швейцарка Надине Фендрих (+0,4).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг не прошла квалификационный раунд. Она заняла 40-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Женщины: