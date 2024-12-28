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Американка Джессика Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Американка Джессика Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»
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Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла спринт свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.59,6. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу (отставание 0,3 секунды). Тройку призёров замкнула швейцарка Надине Фендрих (+0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
2:59.6
2
Ясми Йоэнсуу
Финляндия
+0.3
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг не прошла квалификационный раунд. Она заняла 40-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 2.59,6.
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,3.
  3. Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
  4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +0,5.
  5. Аня Вебер (Швейцария) +1,4.
  6. Майя Дальквист (Швеция) +45,7.
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