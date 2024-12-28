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Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе «Тур де Ски» — 2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.32,3. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 0,4 секунды). Тройку призёров замкнул швейцарский лыжник Яник Рибли (+ 0,5).

Лидер Кубка мира и действующий победитель «Тур де Ски» норвежец Харальд Амундсен выбыл из гонки ещё на стадии четвертьфинала.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,3. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,4. Яник Рибли (Швейцария) +0,5. Ришар Жув (Франция) +7,1. Валерио Гронд (Швейцария) +13,4. Бен Огден (США) +13,5.