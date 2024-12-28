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Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе «Тур де Ски» — 2024/2025

Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе «Тур де Ски» — 2024/2025
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.32,3. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 0,4 секунды). Тройку призёров замкнул швейцарский лыжник Яник Рибли (+ 0,5).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.3
2
Люка Шанава
Франция
+0.4
3
Яник Рибли
Швейцария
+0.5

Лидер Кубка мира и действующий победитель «Тур де Ски» норвежец Харальд Амундсен выбыл из гонки ещё на стадии четвертьфинала.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Спринт, свободный стиль. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,3.
  2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,4.
  3. Яник Рибли (Швейцария) +0,5.
  4. Ришар Жув (Франция) +7,1.
  5. Валерио Гронд (Швейцария) +13,4.
  6. Бен Огден (США) +13,5.
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