Сундбю — о Йохауг: трудно понять, что она получит от поездки на «Тур де Ски». Это странно

Бывший лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выразил удивление решением Терезе Йохауг выступать на «Тур де Ски».

«Странная расстановка приоритетов. Трудно понять, что она получит от поездки на «Тур де Ски». Она теряет много времени, которое могла посвятить тренировкам. Что хорошего ей принесёт «Тур»? Трудно представить, что это лучше отдыха и физических упражнений. С учётом того, что её единственной целью является чемпионат мира, это странно. Меньше всего я мог себе представить, что она будет чувствовать неуверенность в себе», — приводит слова Сундбю NRK.