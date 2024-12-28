Йохауг — о словах Сундбю: мне кажется, что я знаю своё тело лучше, чем он

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на реакцию Мартина Йонсруда Сундбю на своё решение выступать на «Тур де Ски» — 2024/2025.

«Возможно, Мартин так думает, но мне кажется, что я знаю своё тело лучше, чем он. Я хочу тренироваться на соревнованиях. Если я просто поеду домой и буду тренироваться, тренироваться и тренироваться, то потеряю некое чутьё. Тогда можно стать неуверенным в своей форме.

Я не совсем осознаю скорость Кубка мира. Какая должна быть скорость, с чего начинать? Будет немного напряжённо, но должна сказать, что я довольна. У меня не было надежды приехать сюда и рассчитывать на прогресс», — приводит слова Йохауг NRK.