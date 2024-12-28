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Йоханнес Клебо рассказал, как провёл рождественские праздники со своей девушкой

Йоханнес Клебо рассказал, как провёл рождественские праздники со своей девушкой
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как провёл Рождество в компании своей девушки Перниллы в швейцарском Давосе.

«Я воздержался от рождественской еды. Это преимущество. Я ел курицу, рис и овощи. Смог хорошо тренироваться и получал как можно меньше дополнительных спортивных указаний. Отпраздновать Рождество в таком месте было здорово. Я не очень завидовал семье, так как дома был стол с рождественской ветчиной, рыбой и всем в таком духе. В канун Рождества я ел суши в девять часов вечера.

Было приятно провести некоторое время вместе. Мы долго спали, катались на лыжах и проводили по две тренировки в день. Здорово, что есть возможность отдохнуть по ходу сезона», — приводит слова Клебо VG.

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