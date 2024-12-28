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Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Диггинс лидирует после первой гонки, Йохауг — 40-я

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Диггинс лидирует после первой гонки, Йохауг — 40-я
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Действующая победительница «Тур де Ски» американская лыжника Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте многодневки нынешнего сезона после победы в первой гонке, спринте свободным стилем. На втором месте идёт финка Ясми Йоэнсуу с отставанием семь секунд, тройку лидеров замыкает швейцарка Надине Фендрих (+15).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
2:59.6
2
Ясми Йоэнсуу
Финляндия
+0.3
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг занимает 40-е место с отставанием 1 минута 9 секунд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США).
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 7 секунд.
  3. Надине Фендрих (Швейцария) +15.
  4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +19.
  5. Аня Вебер (Швейцария) +21.
  6. Майя Дальквист (Швеция) +25.
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