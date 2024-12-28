Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Диггинс лидирует после первой гонки, Йохауг — 40-я

Действующая победительница «Тур де Ски» американская лыжника Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте многодневки нынешнего сезона после победы в первой гонке, спринте свободным стилем. На втором месте идёт финка Ясми Йоэнсуу с отставанием семь секунд, тройку лидеров замыкает швейцарка Надине Фендрих (+15).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг занимает 40-е место с отставанием 1 минута 9 секунд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Джессика Диггинс (США). Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 7 секунд. Надине Фендрих (Швейцария) +15. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +19. Аня Вебер (Швейцария) +21. Майя Дальквист (Швеция) +25.