Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует, Амундсен проигрывает почти минуту

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте многодневки нынешнего сезона после победы в первой гонке, спринте свободным стилем. На втором месте идёт француз Люка Шанава с отставанием восемь секунд, тройку лидеров замыкает швейцарец Яник Рибли (+15).

Лидер Кубка мира и действующий победитель «Тур де Ски» норвежец Харальд Амундсен идёт на 18-м месте с отставанием 59 секунд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: