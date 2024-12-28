Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует, Амундсен проигрывает почти минуту
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте многодневки нынешнего сезона после победы в первой гонке, спринте свободным стилем. На втором месте идёт француз Люка Шанава с отставанием восемь секунд, тройку лидеров замыкает швейцарец Яник Рибли (+15).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.3
2
Люка Шанава
Франция
+0.4
3
Яник Рибли
Швейцария
+0.5
Лидер Кубка мира и действующий победитель «Тур де Ски» норвежец Харальд Амундсен идёт на 18-м месте с отставанием 59 секунд.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия).
- Люка Шанава (Франция) — отставание 8 секунд.
- Яник Рибли (Швейцария) +15.
- Ришар Жув (Франция) +22.
- Валерио Гронд (Швейцария) +22.
- Бен Огден (США) +23.
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