Клебо прокомментировал победу на первом этапе на «Тур де Ски»
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 в Тоблахе (Италия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.3
2
Люка Шанава
Франция
+0.4
3
Яник Рибли
Швейцария
+0.5
«Прошло два года с тех пор, как я участвовал в «Туре», так что приятно вернуться сюда. Всегда приятно хорошо стартовать, и я чувствую, что трасса здесь, в Тоблахе, действительно сложная. Доволен тем, что сегодня финишировал первым.
Осталось ещё шесть гонок. Это длинная многодневка, по ходу которой может произойти многое. Я буду действовать день ото дня, и посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Клебо сайт FIS.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2024
-
23:42
-
21:05
-
21:00
-
20:05
-
19:53
-
19:20
-
18:13
-
18:03
-
17:20
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:52
-
14:27
-
13:07
-
12:59
-
12:39
-
12:24
-
12:11
-
11:37
-
11:05
-
10:48
- 27 декабря 2024
-
23:06
-
23:06
-
22:37
-
22:24
-
18:52
-
13:50
-
13:33
-
13:09
-
12:53
-
12:20
-
09:16
- 26 декабря 2024
-
21:19
-
16:31