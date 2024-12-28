Клебо прокомментировал победу на первом этапе на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 в Тоблахе (Италия).

«Прошло два года с тех пор, как я участвовал в «Туре», так что приятно вернуться сюда. Всегда приятно хорошо стартовать, и я чувствую, что трасса здесь, в Тоблахе, действительно сложная. Доволен тем, что сегодня финишировал первым.

Осталось ещё шесть гонок. Это длинная многодневка, по ходу которой может произойти многое. Я буду действовать день ото дня, и посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Клебо сайт FIS.