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Клебо прокомментировал победу на первом этапе на «Тур де Ски»

Клебо прокомментировал победу на первом этапе на «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 в Тоблахе (Италия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.3
2
Люка Шанава
Франция
+0.4
3
Яник Рибли
Швейцария
+0.5

«Прошло два года с тех пор, как я участвовал в «Туре», так что приятно вернуться сюда. Всегда приятно хорошо стартовать, и я чувствую, что трасса здесь, в Тоблахе, действительно сложная. Доволен тем, что сегодня финишировал первым.

Осталось ещё шесть гонок. Это длинная многодневка, по ходу которой может произойти многое. Я буду действовать день ото дня, и посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Клебо сайт FIS.

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