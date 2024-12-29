Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Состояние олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной оценивается как тяжёлое, она в реанимации

Состояние олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной оценивается как тяжёлое, она в реанимации
Аудио-версия:
Комментарии

Состояние четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной оценивается как тяжёлое. Она по-прежнему находится в реанимации.

«По состоянию на 29 декабря Раиса Петровна продолжает находиться в отделении реанимации. Она находится в сознании, но состояние оценивается как тяжёлое, температуры у неё нет», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

72-летняя Сметанина 17 декабря поступила в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Ранее стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

Материалы по теме
Жизни Раисы Сметаниной после инсульта ничего не угрожает
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android