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Состояние олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной оценивается как тяжёлое, она в реанимации

Состояние четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной оценивается как тяжёлое. Она по-прежнему находится в реанимации.

«По состоянию на 29 декабря Раиса Петровна продолжает находиться в отделении реанимации. Она находится в сознании, но состояние оценивается как тяжёлое, температуры у неё нет», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

72-летняя Сметанина 17 декабря поступила в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Ранее стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.