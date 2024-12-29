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«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
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Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт второй день «Тур де Ски» — 2024/2025. Женский масс-старт начнётся в 14:30 мск. Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» – 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США)…

3. Надине Фендрих (Швейцария)…

6. Майя Дальквист (Швеция)…

9. Кертту Нисканен (Финляндия)…

13. Линн Сван (Швеция)…

20. Моа Илар (Швеция)…

22. Криста Пярмякоски (Финляндия)…

24. Лотта Венг (Норвегия)…

28. Рози Бреннан (США)…

32. Виктория Карль (Германия)…

34. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)…

36. Хейди Венг (Норвегия)…

39. Терезе Йохауг (Норвегия)…

53. Эбба Андерссон (Швеция)

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