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«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
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Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. В прямом эфире гонку с общего старта, которая начнётся в 16:45 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» – 2024/2025. Мужчины, масс-старт 15 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Люка Шанава (Франция)...
4. Ришар Жув (Франция).
7. Федерико Пеллегрино (Италия).
8. Эдвин Ангер (Швеция)...
11. Эрик Вальнес (Норвегия)...
18. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)...
22. Эвен Нортуг (Норвегия)...
32. Ян Томас Йенссен (Норвегия)...
34. Маркус Грате (Швеция)...
43. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)...
49. Мика Фермойлен (Австрия)...
54. Уго Лапалус (Франция)...
60. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...
64. Вильям Порома (Швеция)...
73. Фридрих Мох (Германия).

Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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