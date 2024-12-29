Иван Безматерных выиграл пролог спринта на «Красногорской лыжне»

Представляющий Ямало-Ненецкий АО Иван Безматерных показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». Он преодолел дистанцию за 3.09,75. Второе место занял Константин Тиунов из Москвы с отставанием 1,07 секунды, тройку лучших замкнул Иван Кочетков (+3,05).

Старт финальных забегов — в 13:00 по московскому времени.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Безматерных занял второе место в спринте свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня»

«Красногорская лыжня». Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация:

Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) - 3.09,75. Константин Тиунов (Москва) +1,07. Иван Кочетков (Московская область) +3,05.