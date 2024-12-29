Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта на «Красногорской лыжне»

Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта на «Красногорской лыжне»
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжница Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». Она преодолела дистанцию за 3.39,28.

Второй стала Диана Соболева, отстав от лидера на 6,92. Тройку сильнейших замкнула Ирина Головатюк (+9,69).

Лыжные гонки. «Красногорская лыжня». Спринт классическим стилем. Женщины. Квалификация:

  1. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 3.39,28.
  2. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — отставание 6,92.
  3. Ирина Головатюк (Московская область) +9,69.
  4. Арина Старцева (Воронежская область) +10,02.
  5. Маргарита Антонова (Московская область) +14,45.
  6. Мария Сидорова (Москва) +15,40.
  7. Татьяна Короткова (Московская область) +15.55.
  8. Мария Алексеева (Московская область) +15,69.
Материалы по теме
Состояние олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной оценивается как тяжёлое, она в реанимации
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android