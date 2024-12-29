Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта на «Красногорской лыжне»
Лыжница Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». Она преодолела дистанцию за 3.39,28.
Второй стала Диана Соболева, отстав от лидера на 6,92. Тройку сильнейших замкнула Ирина Головатюк (+9,69).
Лыжные гонки. «Красногорская лыжня». Спринт классическим стилем. Женщины. Квалификация:
- Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 3.39,28.
- Диана Соболева (Санкт-Петербург) — отставание 6,92.
- Ирина Головатюк (Московская область) +9,69.
- Арина Старцева (Воронежская область) +10,02.
- Маргарита Антонова (Московская область) +14,45.
- Мария Сидорова (Москва) +15,40.
- Татьяна Короткова (Московская область) +15.55.
- Мария Алексеева (Московская область) +15,69.
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