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Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта на «Красногорской лыжне»

Лыжница Анастасия Кириллова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». Она преодолела дистанцию за 3.39,28.

Второй стала Диана Соболева, отстав от лидера на 6,92. Тройку сильнейших замкнула Ирина Головатюк (+9,69).

Лыжные гонки. «Красногорская лыжня». Спринт классическим стилем. Женщины. Квалификация:

Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 3.39,28. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — отставание 6,92. Ирина Головатюк (Московская область) +9,69. Арина Старцева (Воронежская область) +10,02. Маргарита Антонова (Московская область) +14,45. Мария Сидорова (Москва) +15,40. Татьяна Короткова (Московская область) +15.55. Мария Алексеева (Московская область) +15,69.