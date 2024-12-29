Французский горнолыжник Сарразен будет прооперирован после падения на трассе в Бормио

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен будет прооперирован итальянскими хирургами сегодня вечером, 29 декабря. В пятницу, 27 декабря, он попал в реанимацию после падения на тренировке во время скоростного спуска перед этапом Кубка мира — 2024/2025 в итальянском Бормио.

Сарразен наехал на кочку перед левым поворотом, из-за чего француза резко подбросило в воздух, прежде чем он сильно упал на спину. Его пришлось эвакуировать на вертолёте. Французу предстоит операция по дренированию субдуральной гематомы.

В нынешнем сезоне 30-летний Сарразен выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске и ещё один – в супергиганте. Он занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира.