«Покатушки на лыжах». Александр Большунов поделился семейным фото

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и его жена Анна в социальных сетях поделились семейным фото.

«Семейные покатушки на лыжах», — подписал фото Большунов.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Напомним, Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а впервые стали родителями в августе 2022 года.

Ранее на чемпионате России Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на 50 км, уступив победителю Сергею Ардашеву 0,7 секунды. Большунов примет участие в «Гонке чемпионов». Соревнования пройдут 4 и 5 января в Рязани совместно с биатлонистами.

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Большунов занимает пятое место. Его результат — 355 очков. Лидер — Сергей Ардашев (516 очков).