Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Покатушки на лыжах». Александр Большунов поделился семейным фото

«Покатушки на лыжах». Александр Большунов поделился семейным фото
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и его жена Анна в социальных сетях поделились семейным фото.

«Семейные покатушки на лыжах», — подписал фото Большунов.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Напомним, Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а впервые стали родителями в августе 2022 года.

Ранее на чемпионате России Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на 50 км, уступив победителю Сергею Ардашеву 0,7 секунды. Большунов примет участие в «Гонке чемпионов». Соревнования пройдут 4 и 5 января в Рязани совместно с биатлонистами.

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Большунов занимает пятое место. Его результат — 355 очков. Лидер — Сергей Ардашев (516 очков).

Материалы по теме
Французский горнолыжник Сарразен будет прооперирован после падения на трассе в Бормио
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android