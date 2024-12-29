Иван Безматерных одержал победу в спринте на «Красногорской лыжне»

Представляющий Ямало-Ненецкий АО Иван Безматерных стал победителем спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». В финальном забеге он преодолел дистанцию за 3.13,07. Второе место занял Константин Тиунов из Москвы с отставанием 1,15 секунды, тройку лучших замкнул Андрей Краснов (+1,86).

Напомним, в субботу, 28 декабря, Безматерных занял второе место в спринте свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня»

«Красногорская лыжня». Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:

Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) — 3.13,07. Константин Тиунов (Москва) — отставание 1,15. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) +1,86.