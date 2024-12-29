Иван Безматерных одержал победу в спринте на «Красногорской лыжне»
Представляющий Ямало-Ненецкий АО Иван Безматерных стал победителем спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». В финальном забеге он преодолел дистанцию за 3.13,07. Второе место занял Константин Тиунов из Москвы с отставанием 1,15 секунды, тройку лучших замкнул Андрей Краснов (+1,86).
Напомним, в субботу, 28 декабря, Безматерных занял второе место в спринте свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня»
«Красногорская лыжня». Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:
- Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) — 3.13,07.
- Константин Тиунов (Москва) — отставание 1,15.
- Андрей Краснов (Санкт-Петербург) +1,86.
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