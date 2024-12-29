Анастасия Кириллова выиграла спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне»

Лыжница Анастасия Кириллова стала победительницей спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». Она преодолела дистанцию за 3.48,37.

Второй стала Диана Соболева, отстав от лидера на 0,22. Тройку сильнейших замкнула Ирина Головатюк (+3,42).

Лыжные гонки. «Красногорская лыжня». Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:

Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 3.48,37. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — отставание +0,22. Ирина Головатюк (Московская область) +3,42. Полина Козленко (Воронежская область) +3,42. Маргарита Антонова (Московская область) +5,38. Вероника Тарасова (Московская область) +21,76.