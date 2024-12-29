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Джессика Диггинс выиграла масс-старт классическим стилем на «Тур де Ски», Йохауг — шестая

Джессика Диггинс выиграла масс-старт классическим стилем на «Тур де Ски», Йохауг — шестая
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Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла масс-старт классическим стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 42.23,6. Второй стала финская спортсменка Кертту Нисканен, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+0,7).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
42:23.6
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+0.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+0.7

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг заняла шестое место с отставанием от лидера 4,6.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Масс-старт, классический стиль. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 42.23,6.
  2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 0,5.
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +0,7.
  4. Хейди Венг (Норвегия) +0,8.
  5. Силье Теодорсен (Норвегия) +2,2.
  6. Терезе Йохауг (Норвегия) +4,6.
  7. Эбба Андерссон (Швеция) +7,1.
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