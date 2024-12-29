Джессика Диггинс выиграла масс-старт классическим стилем на «Тур де Ски», Йохауг — шестая

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла масс-старт классическим стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 42.23,6. Второй стала финская спортсменка Кертту Нисканен, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+0,7).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг заняла шестое место с отставанием от лидера 4,6.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Масс-старт, классический стиль. Женщины: