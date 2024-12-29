Швейцарского горнолыжника эвакуировали на вертолёте после падения на этапе КМ в Бормио

Швейцарский горнолыжник Гино Кавизель упал во время соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира в итальянском Бормио. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Кавизель при прохождении трассы не смог удержаться на ногах на скорости 98 км/ч. После падения спортсмен был в сознании, его эвакуировали на вертолёте. Соревнования были приостановлены на несколько минут, но потом возобновились.

32-летний Кавизель трижды становился призёром этапов Кубка мира.

В пятницу, 27 декабря, во время тренировки в Бормио в больницу попали два горнолыжника. Французу Сиприену Сарразену предстоит операция по дренированию субдуральной гематомы. Итальянец Пьетро Дзацци получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. В феврале 2026 года в Бормио пройдут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту.