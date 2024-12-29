Американская лыжница Джессика Диггинс впервые в карьере стала победительницей гонки в классическом стиле. Сегодня, 29 декабря, она победила в масс-старте на 15 км классикой в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025.

Она преодолела дистанцию за 42.23,6. Второй стала финская спортсменка Кертту Нисканен, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+0,7).

33-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2020/2021, победительница «Тур де Ски» — 2021.