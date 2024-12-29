Джессика Диггинс впервые в карьере стала победительницей гонки в классическом стиле
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Американская лыжница Джессика Диггинс впервые в карьере стала победительницей гонки в классическом стиле. Сегодня, 29 декабря, она победила в масс-старте на 15 км классикой в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира – 2024/2025.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
42:23.6
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+0.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+0.7
Она преодолела дистанцию за 42.23,6. Второй стала финская спортсменка Кертту Нисканен, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+0,7).
33-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2020/2021, победительница «Тур де Ски» — 2021.
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