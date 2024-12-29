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Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 38.24,4. Второе место занял представитель Норвегии Эрик Вальнес (отставание 0,6 секунды). Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Ховард Мосеби (+ 1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
38:24.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.6
3
Ховард Мосеби
Норвегия
+1.2

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Масс-старт, классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.24,4

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +0,6

3. Ховард Мосеби (Норвегия) + 1,2

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,1

5. Эдвин Ангер (Швеция) + 2,3

6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 3,3

7. Гус Шумахер (США) + 3,4

8. Федерико Пеллегрино (Италия) + 3,5

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