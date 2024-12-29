Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 38.24,4. Второе место занял представитель Норвегии Эрик Вальнес (отставание 0,6 секунды). Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Ховард Мосеби (+ 1,2).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Масс-старт, классический стиль. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.24,4
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +0,6
3. Ховард Мосеби (Норвегия) + 1,2
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,1
5. Эдвин Ангер (Швеция) + 2,3
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 3,3
7. Гус Шумахер (США) + 3,4
8. Федерико Пеллегрино (Италия) + 3,5
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