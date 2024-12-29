Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — шестая
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Действующая победительница «Тур де Ски» американская лыжника Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте многодневки нынешнего сезона после победы в масс-старте классическим стилем. На втором месте идёт финка Кертту Нисканен с отставанием 38 секунд, тройку лидеров замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+1.09,0).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
42:23.6
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+0.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+0.7
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
1. Джесси Диггинс (США) — 44.18,0
2. Кертту Нисканен (Финляндия) отставание +38,0
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 1.09,0
4. Хейди Венг (Норвегия) + 1.09,0
5. Сильде Теодорсен (Норвегия) + 1.12,0
6. Терезе Йохауг (Норвегия) + 1.14,0
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