Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — шестая

Действующая победительница «Тур де Ски» американская лыжника Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте многодневки нынешнего сезона после победы в масс-старте классическим стилем. На втором месте идёт финка Кертту Нисканен с отставанием 38 секунд, тройку лидеров замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+1.09,0).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Джесси Диггинс (США) — 44.18,0

2. Кертту Нисканен (Финляндия) отставание +38,0

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 1.09,0

4. Хейди Венг (Норвегия) + 1.09,0

5. Сильде Теодорсен (Норвегия) + 1.12,0

6. Терезе Йохауг (Норвегия) + 1.14,0