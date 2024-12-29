Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо — первый, Амундсен увеличил отставание
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона после победы во второй гонке, масс-старте классическим стилем. На втором месте расположился француз Ришар Жув с отставанием 34 секунды, тройку лидеров замыкает итальянец Федерико Пеллегрино (+36).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
38:24.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.6
3
Ховард Мосеби
Норвегия
+1.2
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 39,53
2. Ришар Жув (Франция) — отставание +34,0
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +36,0
4. Эдвин Ангер (Швеция) +38,0
5. Бен Огден (США) +41,0
6. Эрик Вальнес (Норвегия) +42,0
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