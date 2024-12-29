Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо — первый, Амундсен увеличил отставание

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо — первый, Амундсен увеличил отставание
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона после победы во второй гонке, масс-старте классическим стилем. На втором месте расположился француз Ришар Жув с отставанием 34 секунды, тройку лидеров замыкает итальянец Федерико Пеллегрино (+36).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
38:24.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.6
3
Ховард Мосеби
Норвегия
+1.2

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 39,53

2. Ришар Жув (Франция) — отставание +34,0

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +36,0

4. Эдвин Ангер (Швеция) +38,0

5. Бен Огден (США) +41,0

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +42,0

Материалы по теме
Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android