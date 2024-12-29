Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо — первый, Амундсен увеличил отставание

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона после победы во второй гонке, масс-старте классическим стилем. На втором месте расположился француз Ришар Жув с отставанием 34 секунды, тройку лидеров замыкает итальянец Федерико Пеллегрино (+36).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 39,53

2. Ришар Жув (Франция) — отставание +34,0

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +36,0

4. Эдвин Ангер (Швеция) +38,0

5. Бен Огден (США) +41,0

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +42,0