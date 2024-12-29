Чемпион ОИ Легков: Овечкин уже великий, он побьёт рекорд Гретцки. Это вопрос времени

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Никто уже не сомневается, что Александр побьет рекорд Гретцки. Даже сам Уэйн говорит о том, что когда останется 10 шайб до его рекорда, будет лично присутствовать на матчах, следить. Александр уже великий, его все так называют, и сомнений в том, что он установит рекорд по шайбам в регулярном сезоне, нет. Это вопрос времени. Самое главное, чтобы травмы быстро заживали и не создавали ему проблемы», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 очков — забросил 16 шайб и отдал 10 результативных передач. Россиянин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 25 шайб.