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Вяльбе: Большунов и Степанова — лучшие лыжники года в России

Вяльбе: Большунов и Степанова — лучшие лыжники года в России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лучших российских лыжников в 2024 году. Она отметила олимпийскую чемпионку 2022 года Веронику Степанову и трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Спортсмен года? В целом мне сложно с этим определиться, мало было у меня времени смотреть соревнования, а без этого сложно оценивать. Лучшие лыжники — Александр Большунов и Вероника Степанова», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Большунов занимает пятое место. Вероника Степанова пропускает сезон. Спортсменка объявила, что готовится стать мамой. По итогам прошлого сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России.

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