Вылегжанин: желаю, чтобы лыжные гонки были не просто соревнованием, а шоу

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин высказал пожелание российским лыжным гонкам в преддверии наступающего 2025 года.

«Я желаю нашим лыжам в 2025 году интересной борьбы в каждой гонке, чтобы для зрителей это были не просто соревнования, а шоу. Пусть лыжники создают интригу», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации в мире. Спортсмены участвуют в Кубке России и чемпионате России.