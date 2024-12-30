Сергей Крянин: благодаря Елене Вяльбе в России самые запоминающиеся гонки

Призёр чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин заявил, что благодаря президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе в России развиваются лыжные гонки.

«Дела лыжного спорта в 2024 году обстояли хорошо. У нас очень насыщенный календарь благодаря президенту федерации и его команде. Лыжные гонки живут, выстраиваются отношения с телевидением, трансляции неплохо работают. Команда тех, кто готов продвигать лыжные гонки на массовый спорт, тоже есть. Машина не совсем быстрая, но всё это выстраивается. Есть понимание и разделение направлений, по которым надо работать. Остаётся только укреплять и расширять. Лыжные гонки — самый красивый, доступный, полезный вид спорта. Можно просто выйти погулять на улицу, самому сделать лыжную трассу, в этом направлении надо двигаться. Потому что дети не должны всё время проводить в телефонах, а ещё и гулять на свежем воздухе.

Были и сложные, и положительные моменты, но команда лыжных гонок всё равно двигается вперёд. Этот паровоз не остановить, он только улучшается и становится красивее. Благодаря чёткому пониманию Елены Валерьевны у нас самые красивые и запоминающиеся гонки. Появляются новые звёзды, главное, чтобы их было больше. Чтобы все регионы соревновались и получали от этого удовольствие», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.