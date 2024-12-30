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Йохауг попробует аннулировать жёлтую карточку, полученную в масс-старте на «Тур де Ски»

Йохауг попробует аннулировать жёлтую карточку, полученную в масс-старте на «Тур де Ски»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг попробует аннулировать жёлтую карточку, которую она получила во время масс-старта на 15 км классикой в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира — 2024/2025.

– Меня это раздражает. Это значит, что жюри увидело ошибку. Почему они должны менять её для парней, если у нас она была? Если они считают, что диагональная зона должна быть там, значит, она должна быть там. Я совершила ошибку и заслужила жёлтую, но не согласна с тем, что после этого они должны менять её для мужчин.

– Ты пыталась аннулировать карточку?
– Ещё нет, но мы это сделаем.

– FIS говорит, что у мужчин выше скорости, и причина изменений в этом...
– Разве у нас уже больше нет равноправия?

– Ты не видишь смысла в их доводах?
– Нет, – приводит слова Йохауг Nettavisen.

Напомним, Эбба Андерссон и Терезе Йохауг использовали ход даблполинг, который не был разрешён в рамках данной гонки. Ещё одна карточка по ходу Тура повлечёт трёхминутный штраф в общий зачёт.

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