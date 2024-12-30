«Думаю, FIS принимает неправильное решение». Андерссон — о жёлтой карточке на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Эбба Андерссон заявила, что не согласна с решением дать ей жёлтую карточку, полученную во время масс-старта на 15 км классикой в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира — 2024/2025.

«Думаю, что FIS принимает неправильное решение, передвинув позже зону мужской гонки. Так они признают, что зона могла быть установлена ​​неправильно», — приводит слова Андерссон Nettavisen.

Напомним, Эбба Андерссон и Терезе Йохауг использовали ход даблполинг, который не был разрешён в рамках данной гонки. Ещё одна карточка по ходу Тура повлечёт трёхминутный штраф в общий зачёт.