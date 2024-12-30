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«Порома создаёт наибольшее число проблем в мире». Нюэнгет — об инциденте на «Тур де Ски»

«Порома создаёт наибольшее число проблем в мире». Нюэнгет — об инциденте на «Тур де Ски»
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Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет прокомментировал инцидент со шведским лыжником Вильямом Порома во время 15-километрового масс-старта классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
38:24.4
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.6
3
Ховард Мосеби
Норвегия
+1.2

«Я всё делал правильно, но когда тебе мешают, то, наверное, ошибку допустил другой. Порома тот, кто создаёт наибольшее число проблем во всём мире», — приводит слова Нюэнгета Expressen.

Незадолго до финиша масс-старта Порома, шедший в лидерах гонки, столкнулся с Нюэнгетом, в результате чего финишировал 10-м. Норвежский лыжник закончил дистанцию на четвёртом месте. Победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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