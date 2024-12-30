«Порома создаёт наибольшее число проблем в мире». Нюэнгет — об инциденте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет прокомментировал инцидент со шведским лыжником Вильямом Порома во время 15-километрового масс-старта классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

«Я всё делал правильно, но когда тебе мешают, то, наверное, ошибку допустил другой. Порома тот, кто создаёт наибольшее число проблем во всём мире», — приводит слова Нюэнгета Expressen.

Незадолго до финиша масс-старта Порома, шедший в лидерах гонки, столкнулся с Нюэнгетом, в результате чего финишировал 10-м. Норвежский лыжник закончил дистанцию на четвёртом месте. Победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо.