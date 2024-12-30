«Жестокие слова». Порома — о том, что он создаёт наибольшее число проблем в мире

Шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на слова норвежца Мартина Нюэнгета о том, что он создаёт наибольшее число проблем в мире. Незадолго до финиша масс-старта в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 Порома и Нюэнгет столкнулись друг с другом.

«Жестокие слова. Мне кажется, Мартин сам создал эту ситуацию на последнем подъёме, так что не знаю, на что он жалуется. Когда соперник такой, как я – ужасный и творит глупости, то тебе нужно просто сражаться и плевать на всё остальное. И тогда наверняка всё будет хорошо. Я думаю, это досадно. У меня была хорошая позиция. Я считаю, что меня немного заблокировали», — приводит слова Порома Expressen.

Порома, шедший в лидерах гонки, финишировал 10-м. Нюэнгет закончил дистанцию на четвёртом месте. Победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо.