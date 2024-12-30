«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько индивидуальная гонка на 20 км, где смотреть

Во вторник, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. В прямом эфире гонку с раздельным стартом, которая начнётся в 13:30 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» – 2024/2025. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км. Стартовый лист (частично):

29. Ивер Андерсен (Норвегия)...

32. Андреас Рее (Норвегия)...

35. Уго Лапалус (Франция)...

38. Фридрих Мох (Германия).

39. Ян Томас Йенссен (Норвегия).

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

44. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)...

46. Ришар Жув (Франция)...

48. Эдвин Ангер (Швеция)...

54. Мика Фермойлен (Австрия)...

56. Вильям Порома (Швеция)...

58. Йоханнес Клебо (Норвегия)...

60. Федерико Пеллегрино (Италия)...

62. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)...

64. Эрик Вальнес (Норвегия)...

68. Ховард Мосеби (Норвегия)...

83. Люка Шанава (Франция)...

85. Маркус Грате (Швеция).