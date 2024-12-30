В сборной Норвегии сообщили, что не будут подавать протест по жёлтой карточке Йохауг

Представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Пер Элиас Калфосс сообщил, что они не станут подавать протест по поводу жёлтой карточки Терезе Йохауг во время масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Мы поговорили с FIS и закрыли этот вопрос», — приводит слова функционера Dagbladet.

Напомним, Эбба Андерссон и Терезе Йохауг использовали тактику одновременного бесшажного хода (даблполинг), который не был разрешён в рамках данной гонки. Ещё одна карточка, полученная этими лыжницами по ходу многодневки, повлечёт трёхминутный штраф в общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025.