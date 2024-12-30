В сборной Норвегии сообщили, что не будут подавать протест по жёлтой карточке Йохауг
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Представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Пер Элиас Калфосс сообщил, что они не станут подавать протест по поводу жёлтой карточки Терезе Йохауг во время масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
29 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
42:23.6
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+0.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+0.7
«Мы поговорили с FIS и закрыли этот вопрос», — приводит слова функционера Dagbladet.
Напомним, Эбба Андерссон и Терезе Йохауг использовали тактику одновременного бесшажного хода (даблполинг), который не был разрешён в рамках данной гонки. Ещё одна карточка, полученная этими лыжницами по ходу многодневки, повлечёт трёхминутный штраф в общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025.
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