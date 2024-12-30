«Шведские лыжники должны быть аккуратнее». Амундсен — об инциденте Нюэнгета и Порома

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Амундсен прокомментировал инцидент между соотечественником Мартином Нюэнгетом и шведом Вильямом Порома во время 15-километрового масс-старта классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.
«Скажу, что если кто и затевает всякую ерунду, то это Порома и Эдвин Ангер. Когда они бегут в пелотоне, им следует оценивать обстановку и иногда немного сдерживать себя. Нас много, и все должны быть внимательны. Кое-кому из шведских парней стоит быть чуток аккуратнее. Они ужасно недовольны, если случается что-то вокруг них, но много ситуаций создают они сами», — приводит слова Амундсена VG.
Незадолго до финиша масс-старта Порома, шедший в лидерах гонки, столкнулся с Нюэнгетом, в результате чего финишировал 10-м. Норвежский лыжник закончил дистанцию на четвёртом месте. Победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
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