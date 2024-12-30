«Я уже не удивлён поведением Порома». Йоханнес Клебо — об инциденте на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на инцидент между соотечественником Мартином Нюэнгетом и шведом Вильямом Порома во время 15-километрового масс-старта классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

«Ну я уже не удивлён тем, что Порома стал участником инцидента. В этом нет ничего нового. Я бежал там один круг, и он норовил создать проблемы даже своим товарищам по команде. Поэтому там сложно. Без сомнения, это хаос», — приводит слова Клебо VG.

Незадолго до финиша масс-старта Порома, шедший в лидерах гонки, столкнулся с Нюэнгетом, в результате чего финишировал 10-м. Норвежский лыжник закончил дистанцию на четвёртом месте. Победу в гонке одержал Клебо.