«Один момент мог разрушить остаток сезона». Симен Крюгер — о падении на «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Симен Хегстад Крюгер рассказал о своём падении во время 15-километрового масс-старта классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.
«Порома внезапно решил сменить лыжню и прыгнул на мои лыжи. Это был разворот на 180 градусов, кувырок и всё остальное. Рефлекторно я прикрыл голову на случай, что кто-то идёт прямо за мной. Я потратил первый круг на то, чтобы выбраться вперёд, а тут такое. Пришлось начинать всё заново. Это чертовски раздражает и было совершенно не в тему. Такое случается, я бегал гонки и похаотичнее. Один момент мог бы разрушить мой тур и остаток сезона», — приводит слова Крюгера VG.
Крюгер занял 13-е место в гонке с раздельным стартом. Победу в масс-старте одержал Йоханнес Клебо.
- 30 декабря 2024
-
23:02
-
22:42
-
22:02
-
21:53
-
21:40
-
20:50
-
19:00
-
18:31
-
16:42
-
16:24
-
15:30
-
15:00
- 29 декабря 2024
-
21:56
-
20:56
-
18:52
-
18:39
-
17:50
-
17:45
-
16:47
-
16:13
-
15:31
-
14:48
-
14:39
-
12:53
-
12:11
-
12:07
-
12:00
-
11:32
-
10:30
-
10:05
- 28 декабря 2024
-
23:42
-
21:05
-
21:00
-
20:05
-
19:53