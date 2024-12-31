«Нужно сделать Америку лыжным континентом». Клебо — о проведении «Тур де Ски» в США

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о возможном проведении многодневки «Тур де Ски» на территории США.

«На этот счёт мыслей не было, но идея захватывающая. Нам нужно думать по-новому. И нам нужно сделать America great как лыжный континент. Это стало бы позитивным для нашего спорта и для Европы тоже.

Больше гонок там — это хорошо для лыжного спорта и в короткой, и в долгосрочной перспективе. Интерес в США растёт, и важно, чтобы наш вид спорта был там более заметным», — приводит слова Клебо Adressa.

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».